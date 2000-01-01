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Principais tokens de Cybersecurity por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Cybersecurity. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04123
+0.61%
-1.03%
+1.65%
$ 215.70M
$ 1.47M
2
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009515
+0.24%
+0.13%
+4.62%
$ 44.03M
$ 5.76M
3
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01303029
+0.08%
-0.02%
+1.31%
$ 22.15M
$ 117.30K
4
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10747
+0.27%
-3.69%
+5.52%
$ 17.18M
$ 520.63K
5
$ 0.004319
-0.19%
-4.22%
-5.40%
$ 8.09M
$ 14.39M
6
Forta
Forta
FORT
$ 0.01265
+0.39%
0.00%
-1.78%
$ 8.07M
$ 4.41M
7
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.119
+0.12%
-0.08%
+18.38%
$ 2.39M
$ 282.74K
8
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00195858
+0.24%
+0.14%
-15.34%
$ 1.96M
$ 11.84K
9
HAI
HAI
HAI
$ 0.001588
0.00%
-0.81%
+14.43%
$ 1.32M
$ 12.54M
10
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.0362
-0.44%
-3.80%
+1.43%
$ 1.04M
$ 2.40M
11
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00355104
+0.06%
+0.02%
-3.41%
$ 331.96K
$ 26.17
12
Biometric Financial
Biometric Financial
BIOFI
$ 0.0000764
-0.21%
-0.48%
+0.25%
$ 298.62K
$ 730.72M
13
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02411646
+0.11%
-0.00%
-1.18%
$ 230.06K
$ 25.90
14
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00105665
0.00%
-0.00%
-15.74%
$ 228.47K
$ 1.09K
15
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
-0.20%
$ 214.52K
$ 2.67
16
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.216443
+0.20%
-0.05%
-0.84%
$ 177.80K
$ 273.09
17
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008677
+0.05%
+0.13%
-4.49%
$ 97.08K
$ 49.58M
18
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096543
0.00%
--
+10.92%
$ 83.10K
$ 1.04K
19
The Audit Oracle
The Audit Oracle
AUDIT
$ 0.00016929
0.00%
--
-1.92%
$ 68.96K
$ 3.12
20
IRONCLAD SECURITY
IRONCLAD SECURITY
ICLAD
$ 8.443E-5
0.00%
+4.40%
0.00%
$ 58.77K
--
21
LESTER by Virtuals
LESTER by Virtuals
LESTER
$ 4.726E-5
0.00%
-4.80%
-5.69%
$ 47.26K
--
22
x402guard
x402guard
X40G
$ 6.069E-5
+2.55%
+11.30%
+6.36%
$ 37.89K
--
23
baibysitter
baibysitter
BAIBY
$ 3.068E-5
0.00%
+1.20%
+0.33%
$ 30.68K
--
24
ThreatSlayerAI by Virtuals
ThreatSlayerAI by Virtuals
SLAYER
$ 1.091E-5
0.00%
-1.30%
-1.36%
$ 10.91K
--
25
Immunefi
Immunefi
IMU
$ 0.001917
-0.86%
-12.40%
+73.96%
--
$ 27.18M
26
Arcium
Arcium
ARX
$ 0.1122
-0.09%
-3.50%
-24.72%
--
$ 1.11M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Cybersecurity e por que são populares?
Tokens de Cybersecurity representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $323.85M.
Qual é o token de Cybersecurity com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Cybersecurity acompanhados na MEXC, X40G apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 11.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Cybersecurity existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de Cybersecurity, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Cybersecurity incluem CFX, GPS, QANX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Cybersecurity?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Cybersecurity é de aproximadamente $323.85M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Cybersecurity, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.