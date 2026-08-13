Preço de x402guard hoje

O preço ao vivo de x402guard (X40G) hoje é $ 0, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de X40G para USD é de $ 0 por X40G.

x402guard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,313, com um fornecimento em circulação de 624.16M X40G. Nas últimas 24 horas, X40G foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00246414, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, X40G movimentou-se -- na última hora e +3.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de x402guard (X40G)

Capitalização de mercado $ 37.31K$ 37.31K $ 37.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.78K$ 59.78K $ 59.78K Fornecimento Circulante 624.16M 624.16M 624.16M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de x402guard é $ 37.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de X40G é 624.16M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 59.78K.