Informações de preço de Cipher (CIPHER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01512387 Máximo 24h $ 0.01767546 Máximo histórico $ 0.04309415 Menor preço $ 0.00942797 Variação de Preço (1h) +0.45% Alteração de Preço (1D) +4.09% Variação de Preço (7d) -19.85%

O preço em tempo real de Cipher (CIPHER) é $0.01589476. Nas últimas 24 horas, CIPHER foi negociado entre a mínima de $ 0.01512387 e a máxima de $ 0.01767546, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CIPHER é $ 0.04309415, enquanto o mais baixo é $ 0.00942797.

Em termos de desempenho de curto prazo, CIPHER variou +0.45% na última hora, +4.09% nas últimas 24 horas e -19.85% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cipher (CIPHER)

Capitalização de mercado $ 3.18M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.88M Fornecimento Circulante 200.00M Fornecimento total 999,999,952.8914524

A capitalização de mercado atual de Cipher é $ 3.18M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CIPHER é 200.00M, com um fornecimento total de 999999952.8914524. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.88M.