Preço de The Audit Oracle hoje

O preço ao vivo de The Audit Oracle (AUDIT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUDIT para USD é de $ 0 por AUDIT.

The Audit Oracle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 68,963, com um fornecimento em circulação de 407.37M AUDIT. Nas últimas 24 horas, AUDIT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AUDIT movimentou-se -- na última hora e -1.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.12.

Informações de mercado de The Audit Oracle (AUDIT)

Capitalização de mercado $ 68.96K$ 68.96K $ 68.96K Volume (24h) $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 169.29K$ 169.29K $ 169.29K Fornecimento Circulante 407.37M 407.37M 407.37M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de The Audit Oracle é $ 68.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.12. A oferta em circulação de AUDIT é 407.37M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 169.29K.