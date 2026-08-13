Preço de IRONCLAD SECURITY hoje

O preço ao vivo de IRONCLAD SECURITY (ICLAD) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ICLAD para USD é de $ 0 por ICLAD.

IRONCLAD SECURITY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 58,769, com um fornecimento em circulação de 696.03M ICLAD. Nas últimas 24 horas, ICLAD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ICLAD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IRONCLAD SECURITY (ICLAD)

Capitalização de mercado $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 82.96K$ 82.96K $ 82.96K Fornecimento Circulante 696.03M 696.03M 696.03M Fornecimento total 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033

A capitalização de mercado atual de IRONCLAD SECURITY é $ 58.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ICLAD é 696.03M, com um fornecimento total de 982529427.8382033. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.96K.