Preço de CheckDot hoje

O preço ao vivo de CheckDot (CDT) hoje é $ 0.04346309, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CDT para USD é de $ 0.04346309 por CDT.

CheckDot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 321,194, com um fornecimento em circulação de 7.39M CDT. Nas últimas 24 horas, CDT foi negociado entre $ 0.043085 (mínimo) e $ 0.04428908 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.33, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00930431.

No desempenho de curto prazo, CDT movimentou-se -- na última hora e +7.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CheckDot (CDT)

Capitalização de mercado $ 321.19K$ 321.19K $ 321.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 434.60K$ 434.60K $ 434.60K Fornecimento Circulante 7.39M 7.39M 7.39M Fornecimento total 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

A capitalização de mercado atual de CheckDot é $ 321.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CDT é 7.39M, com um fornecimento total de 9999250.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 434.60K.