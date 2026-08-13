Preço de HAPI hoje

O preço ao vivo de HAPI (HAPI) hoje é $ 0.218106, com uma variação de 6.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAPI para USD é de $ 0.218106 por HAPI.

HAPI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 179,168, com um fornecimento em circulação de 821.48K HAPI. Nas últimas 24 horas, HAPI foi negociado entre $ 0.208981 (mínimo) e $ 0.21914 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 200.39, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.19244.

No desempenho de curto prazo, HAPI movimentou-se -0.09% na última hora e -0.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 274.62.

Informações de mercado de HAPI (HAPI)

Capitalização de mercado $ 179.17K$ 179.17K $ 179.17K Volume (24h) $ 274.62$ 274.62 $ 274.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 179.17K$ 179.17K $ 179.17K Fornecimento Circulante 821.48K 821.48K 821.48K Fornecimento total 821,477.8698921121 821,477.8698921121 821,477.8698921121

A capitalização de mercado atual de HAPI é $ 179.17K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 274.62. A oferta em circulação de HAPI é 821.48K, com um fornecimento total de 821477.8698921121. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 179.17K.