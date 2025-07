HAI

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

Nome da criptoHAI

ClassificaçãoNo.1155

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.02%

Fornecimento circulante833,529,964

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total958,476,447

Taxa circulante0.8335%

Data de emissão2021-04-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.47068067530248303,2021-11-08

Menor preço0.000048907555818186,2025-06-20

Blockchain públicaVET

Setor

Midias sociais

