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O preço ao vivo de Arcium hoje é 0.1149 BRL. A capitalização de mercado de ARX é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ARX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Arcium hoje é 0.1149 BRL. A capitalização de mercado de ARX é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ARX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Arcium (ARX)

Preço em tempo real de 1 ARX para BRL

R$0.594033
R$0.594033R$0.594033
+0.87%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Arcium (ARX)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:44:40 (UTC+8)

Preço de Arcium hoje

O preço ao vivo de Arcium (ARX) hoje é R$ 0.1149, com uma variação de 0.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARX para BRL é de R$ 0.1149 por ARX.

Arcium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ARX. Nas últimas 24 horas, ARX foi negociado entre R$ 0.1126 (mínimo) e R$ 0.122 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ARX movimentou-se -0.61% na última hora e -23.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 128.59K.

Informações de mercado de Arcium (ARX)

--
----

R$ 128.59K
R$ 128.59KR$ 128.59K

R$ 114.90M
R$ 114.90MR$ 114.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de Arcium é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 128.59K. A oferta em circulação de ARX é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 114.90M.

Histórico de preço de Arcium BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.1126
R$ 0.1126R$ 0.1126
Mínimo 24h
R$ 0.122
R$ 0.122R$ 0.122
Máximo 24h

R$ 0.1126
R$ 0.1126R$ 0.1126

R$ 0.122
R$ 0.122R$ 0.122

--
----

--
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-0.61%

+0.87%

-23.66%

-23.66%

Histórico de preços de Arcium (ARX) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Arcium para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.005124+0.87%
30 diasR$ -0.0568-33.09%
60 diasR$ -0.0151-11.62%
90 diasR$ -0.0151-11.62%
Variação de preço de Arcium hoje

Hoje, ARX registrou uma variação de R$ +0.005124 (+0.87%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Arcium

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0568 (-33.09%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Arcium

Expandindo a visualização para 60 dias, ARX teve uma variação de R$ -0.0151 (-11.62%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Arcium

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0151 (-11.62%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Arcium (ARX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Arcium.

Análise para Arcium

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Arcium. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Arcium hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ARX: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Sobrevendido< 30Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.

ARX_USDT está operando na faixa de 0,1187 no período de 4 horas. O preço encontra-se abaixo do ponto central de 0,1193. O nível S1, em 0,1177, constitui a fronteira estrutural mais próxima. Já o nível R1, em 0,1206, define o limite superior da zona acima. A disputa entre compradores e vendedores ocorre dentro de um intervalo estreito, entre 0,1177 e 0,1206. Atualmente, a estrutura apresenta características típicas de oscilação em níveis baixos. O conjunto das médias móveis MA e EMA mostra uma configuração claramente favorável à compra. Por outro lado, o indicador MACD mantém a formação de cruzamento negativo (dead cross). O índice RSI encontra-se na região de sobrecompra, enquanto as linhas rápidas e lentas do indicador apresentam sinais de desalinhamento direcional. A dinâmica de curto prazo tende a se enfraquecer, com a volatilidade em fase de compressão. Além disso, observa-se uma divergência entre os suportes fornecidos pelas médias móveis e os sinais de momentum, evidenciando a ausência de força suficiente para impulsionar movimentos unidirecionais claros. Na parte inferior, o nível de 0,1177 representa o primeiro suporte de referência, distante apenas 0,0010 do preço atual. Já o ponto S2, em 0,1164, funciona como um suporte mais distante, situado a 0,0023 do valor atual. No lado superior, o nível R1, em 0,1206, atua como resistência imediata, posicionada a 0,0019 do preço atual. Em seguida, o ponto R2, em 0,1222, corresponde a uma resistência secundária, localizada a 0,0035 do preço atual. As distâncias entre esses níveis-chave são bastante reduzidas, resultando em limitações claras para a variação dos preços.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Arcium

Previsão de preço de Arcium (ARX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ARX em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Arcium (ARX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Arcium pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Arcium pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ARX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Arcium.

Como comprar e investir em Arcium em Brasil

Pronto para começar com Arcium? Comprar ARX é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Arcium. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Arcium (ARX).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Arcium será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Arcium(ARX)

O que você pode fazer com Arcium

Possuir Arcium permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Arcium (ARX) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Arcium (ARX)

Arcium is an encrypted computing infrastructure network that provides trustless, scalable MPC-based execution over fully encrypted data for applications across blockchain, AI, enterprise, and government.

Recurso Arcium

Para uma compreensão mais aprofundada de Arcium, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Arcium
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Arcium

Última atualização da página: 2026-08-13 02:44:40 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Arcium (ARX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Arcium

ARXUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ARX com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ARXUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Arcium (ARX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Arcium.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ARX/USDC
R$0.59455
R$0.59455R$0.59455
+0.78%
465.77K (USDT)
ARX/USDT
R$0.595067
R$0.595067R$0.595067
+0.96%
1.10M (USDT)

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SOL

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2018368
R$0.2018368R$0.2018368

+95.20%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1135332
R$0.1135332R$0.1135332

+449.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.331792
R$1.331792R$1.331792

+6.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7260045
R$1.7260045R$1.7260045

+2.22%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0491667
R$0.0491667R$0.0491667

-1.75%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001847241
R$0.001847241R$0.001847241

+42.92%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00693814
R$0.00693814R$0.00693814

+34.20%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0240405
R$0.0240405R$0.0240405

+29.16%

Myros

Myros

MY

R$0.063591
R$0.063591R$0.063591

+21.78%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.28689055
R$1.28689055R$1.28689055

+13.60%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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