Preço de Arcium hoje

O preço ao vivo de Arcium (ARX) hoje é R$ 0.1149, com uma variação de 0.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARX para BRL é de R$ 0.1149 por ARX.

Arcium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ARX. Nas últimas 24 horas, ARX foi negociado entre R$ 0.1126 (mínimo) e R$ 0.122 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ARX movimentou-se -0.61% na última hora e -23.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 128.59K.

Informações de mercado de Arcium (ARX)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 128.59KR$ 128.59K R$ 128.59K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 114.90MR$ 114.90M R$ 114.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Arcium é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 128.59K. A oferta em circulação de ARX é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 114.90M.