BIOFI

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Nome da criptoBIOFI

ClassificaçãoNo.2464

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,00%

Fornecimento circulante3 914 323 139

Fornecimento máximo10 000 000 000

Fornecimento total10 000 000 000

Taxa circulante0.3914%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.030337844902959543,2022-05-18

Menor preço0.000068186806932818,2025-07-04

Blockchain públicaBSC

