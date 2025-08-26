Wukong (WUKONG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.21% שינוי מחיר (1D) -5.05% שינוי מחיר (7D) -1.80% שינוי מחיר (7D) -1.80%

Wukong (WUKONG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WUKONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WUKONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WUKONG השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wukong (WUKONG) מידע שוק

שווי שוק $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K אספקת מחזור 2.71B 2.71B 2.71B אספקה כוללת 2,706,514,999.960423 2,706,514,999.960423 2,706,514,999.960423

שווי השוק הנוכחי של Wukong הוא $ 24.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WUKONG הוא 2.71B, עם היצע כולל של 2706514999.960423. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.59K.