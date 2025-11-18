Wrapped Aave Base wstETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,715.77, עם שינוי של 4.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WABASWSTETH ל USD הוא $ 3,715.77 לכל WABASWSTETH.

Wrapped Aave Base wstETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,462, עם היצע במחזור של 27.04 WABASWSTETH. ב‑24 השעות האחרונות, WABASWSTETH סחר בין $ 3,623.45 (נמוך) ל $ 3,909.79 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8,323.65, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,623.45.

ביצועים לטווח קצר, WABASWSTETH נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו -14.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 100.46K$ 100.46K $ 100.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.13K$ 101.13K $ 101.13K אספקת מחזור 27.04 27.04 27.04 אספקה כוללת 27.21639972109779 27.21639972109779 27.21639972109779

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Base wstETH הוא $ 100.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WABASWSTETH הוא 27.04, עם היצע כולל של 27.21639972109779. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.13K.