Wrapped Aave Arbitrum USDCn מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) בזמן אמת היום הוא $ 1.16, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAARBUSDCN ל USD הוא $ 1.16 לכל WAARBUSDCN.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,999,840, עם היצע במחזור של 2.59M WAARBUSDCN. ב‑24 השעות האחרונות, WAARBUSDCN סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.343859.

ביצועים לטווח קצר, WAARBUSDCN נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו +0.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M אספקת מחזור 2.59M 2.59M 2.59M אספקה כוללת 2,593,486.442467 2,593,486.442467 2,593,486.442467

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Arbitrum USDCn הוא $ 3.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAARBUSDCN הוא 2.59M, עם היצע כולל של 2593486.442467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.