מחיר Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) בזמן אמת היום הוא $ 1.16, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAARBUSDCN ל USD הוא $ 1.16 לכל WAARBUSDCN.
Wrapped Aave Arbitrum USDCn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,999,840, עם היצע במחזור של 2.59M WAARBUSDCN. ב‑24 השעות האחרונות, WAARBUSDCN סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.343859.
ביצועים לטווח קצר, WAARBUSDCN נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו +0.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.
שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Arbitrum USDCn הוא $ 3.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAARBUSDCN הוא 2.59M, עם היצע כולל של 2593486.442467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.
-0.73%
-0.50%
+0.28%
+0.28%
במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Aave Arbitrum USDCnל USDהיה $ -0.005821995558892.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Aave Arbitrum USDCn ל USDהיה . $ +0.0053036360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Aave Arbitrum USDCn ל USDהיה $ -0.0026007200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Aave Arbitrum USDCnל USDהיה $ +0.0063265587966726.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.005821995558892
|-0.50%
|30 ימים
|$ +0.0053036360
|+0.46%
|60 ימים
|$ -0.0026007200
|-0.22%
|90 ימים
|$ +0.0063265587966726
|+0.55%
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|01-22 19:16:51
|עדכוני תעשייה
אופציות קריפטו בשווי של למעלה מ-2.1 מiliארד דולר פוקעות מחר, נקודת הכאב המקסימלית של BTC ב-92,000$
|01-22 13:05:02
|עדכוני תעשייה
קרנות ETF ספוט של Ethereum בארה"ב רשמו אתמול יציאות נטו של 287 מיליון דולר, מה שמסמן יומיים רצופים של מסחר עם יציאות נטו
|01-22 12:06:30
|עדכוני תעשייה
רגשות ההפקדה של ביטקוין מתגברים, עם זרימה נטו של 7,111.20 BTC ל-CEX ב-24 השעות האחרונות
|01-20 22:09:49
|עדכוני תעשייה
זהב ספוט זינק בטווח הקצר, פרץ את רף $4,740/oz, והגיע לשיא חדש
|01-20 13:14:57
|עדכוני תעשייה
הערות טראמפ על מכסי האיחוד האירופי, הזהב שובר שיא חדש לכל הזמנים, Bitcoin יורד לזמן קצר
|01-19 16:31:41
|עדכוני תעשייה
מגזר הפרטיות רואה עלייה שרשרתית, DUSK זינק מעל 120% ביום אחד
