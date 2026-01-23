ExchangeDEX+
מחיר Wrapped Aave Arbitrum USDCn בזמן אמת היום הוא 1.16 USD.WAARBUSDCN שווי השוק הוא 2,999,840 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר WAARBUSDCN ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Wrapped Aave Arbitrum USDCn מחיר (WAARBUSDCN)

1 WAARBUSDCN ל USDמחיר חי:

$1.16
$1.16$1.16
-0.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-01-23 15:00:21 (UTC+8)

Wrapped Aave Arbitrum USDCn מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) בזמן אמת היום הוא $ 1.16, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAARBUSDCN ל USD הוא $ 1.16 לכל WAARBUSDCN.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,999,840, עם היצע במחזור של 2.59M WAARBUSDCN. ב‑24 השעות האחרונות, WAARBUSDCN סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.343859.

ביצועים לטווח קצר, WAARBUSDCN נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו +0.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) מידע שוק

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

--
----

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

2.59M
2.59M 2.59M

2,593,486.442467
2,593,486.442467 2,593,486.442467

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Arbitrum USDCn הוא $ 3.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAARBUSDCN הוא 2.59M, עם היצע כולל של 2593486.442467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 שעות נמוך
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
גבוה 24 שעות

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

$ 0.343859
$ 0.343859$ 0.343859

-0.73%

-0.50%

+0.28%

+0.28%

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Aave Arbitrum USDCnל USDהיה $ -0.005821995558892.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Aave Arbitrum USDCn ל USDהיה . $ +0.0053036360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Aave Arbitrum USDCn ל USDהיה $ -0.0026007200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Aave Arbitrum USDCnל USDהיה $ +0.0063265587966726.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005821995558892-0.50%
30 ימים$ +0.0053036360+0.46%
60 ימים$ -0.0026007200-0.22%
90 ימים$ +0.0063265587966726+0.55%

תחזית מחיר עבור Wrapped Aave Arbitrum USDCn

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAARBUSDCN הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Arbitrum USDCn עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Wrapped Aave Arbitrum USDCn תגיע ב 2026–2027? בקר בדף WAARBUSDCN תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Wrapped Aave Arbitrum USDCn תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-01-23 15:00:21 (UTC+8)

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
01-22 19:16:51עדכוני תעשייה
אופציות קריפטו בשווי של למעלה מ-2.1 מiliארד דולר פוקעות מחר, נקודת הכאב המקסימלית של BTC ב-92,000$
01-22 13:05:02עדכוני תעשייה
קרנות ETF ספוט של Ethereum בארה"ב רשמו אתמול יציאות נטו של 287 מיליון דולר, מה שמסמן יומיים רצופים של מסחר עם יציאות נטו
01-22 12:06:30עדכוני תעשייה
רגשות ההפקדה של ביטקוין מתגברים, עם זרימה נטו של 7,111.20 BTC ל-CEX ב-24 השעות האחרונות
01-20 22:09:49עדכוני תעשייה
זהב ספוט זינק בטווח הקצר, פרץ את רף $4,740/oz, והגיע לשיא חדש
01-20 13:14:57עדכוני תעשייה
הערות טראמפ על מכסי האיחוד האירופי, הזהב שובר שיא חדש לכל הזמנים, Bitcoin יורד לזמן קצר
01-19 16:31:41עדכוני תעשייה
מגזר הפרטיות רואה עלייה שרשרתית, DUSK זינק מעל 120% ביום אחד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.