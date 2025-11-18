Vouch Staked PLS מחיר היום

מחיר Vouch Staked PLS (VPLS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002252, עם שינוי של 8.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VPLS ל USD הוא $ 0.00002252 לכל VPLS.

Vouch Staked PLS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,000,433, עם היצע במחזור של 133.43B VPLS. ב‑24 השעות האחרונות, VPLS סחר בין $ 0.00002179 (נמוך) ל $ 0.00002509 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00005175, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002179.

ביצועים לטווח קצר, VPLS נע ב +1.48% בשעה האחרונה ו -30.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vouch Staked PLS (VPLS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M אספקת מחזור 133.43B 133.43B 133.43B אספקה כוללת 133,428,674,120.3544 133,428,674,120.3544 133,428,674,120.3544

