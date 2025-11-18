VIBE AI מחיר היום

מחיר VIBE AI (VIBE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00012632, עם שינוי של 18.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIBE ל USD הוא $ 0.00012632 לכל VIBE.

VIBE AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 113,190, עם היצע במחזור של 897.47M VIBE. ב‑24 השעות האחרונות, VIBE סחר בין $ 0.0001161 (נמוך) ל $ 0.00015546 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00067476, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005169.

ביצועים לטווח קצר, VIBE נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -34.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VIBE AI (VIBE) מידע שוק

שווי שוק $ 113.19K$ 113.19K $ 113.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.12K$ 126.12K $ 126.12K אספקת מחזור 897.47M 897.47M 897.47M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

