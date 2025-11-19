VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר (USD)

קבל VIBE AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VIBE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

VIBE AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)
VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, VIBE AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025.
VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, VIBE AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026.
VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VIBE הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה.
VIBE AI (VIBE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VIBE הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה.
VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VIBE הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה.
VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VIBE הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה.
VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של VIBE AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.
VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של VIBE AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר VIBE AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% VIBE AI (VIBE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVIBEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. VIBE AI (VIBE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVIBE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. VIBE AI (VIBE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVIBE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. VIBE AI (VIBE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVIBE הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית VIBE AI מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 117.50K$ 117.50K $ 117.50K אספקת מחזור 897.47M 897.47M 897.47M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VIBE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VIBE יש כמות במעגל של 897.47M ושווי שוק כולל של $ 117.50K. צפה VIBE במחיר חי

VIBE AI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVIBE AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVIBE AI הוא 0USD. היצע במחזור של VIBE AI(VIBE) הוא 897.47M VIBE , מה שמעניק לו שווי שוק של $117,497 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 11.19% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -31.27% $ 0 $ 0.000199 $ 0.000117

30 ימים -32.80% $ 0 $ 0.000199 $ 0.000117 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,VIBE AI הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 11.19% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,VIBE AI נסחר בשיא של $0.000199 ושפל של $0.000117 . נרשם שינוי במחיר של -31.27% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVIBE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,VIBE AI חווה -32.80% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש VIBE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך VIBE AI (VIBE) מודול חיזוי מחיר עובד? VIBE AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VIBEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVIBE AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VIBE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של VIBE AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVIBE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVIBE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של VIBE AI.

מדוע VIBE חיזוי מחירים חשוב?

VIBE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):
האם VIBE כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, VIBE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של VIBE בחודש הבא?
על פי VIBE AI (VIBE) כלי תחזית המחירים, המחיר VIBE הצפוי יגיע ל -- ב undefined .
כמה יעלה 1 VIBE בשנת 2026?
המחיר של 1 VIBE AI (VIBE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VIBE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של VIBE בשנת 2027?
VIBE AI (VIBE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VIBE עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של VIBE בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, VIBE AI (VIBE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של VIBE בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, VIBE AI (VIBE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 VIBE בשנת 2030?
המחיר של 1 VIBE AI (VIBE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VIBE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי VIBE תחזית המחיר בשנת 2040?
VIBE AI (VIBE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VIBE עד שנת 2040.