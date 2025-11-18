USD CoinVertible מחיר היום

מחיר USD CoinVertible (USDCV) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDCV ל USD הוא $ 1.0 לכל USDCV.

USD CoinVertible כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,281,043, עם היצע במחזור של 8.28M USDCV. ב‑24 השעות האחרונות, USDCV סחר בין $ 0.996289 (נמוך) ל $ 1.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.978779.

ביצועים לטווח קצר, USDCV נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו +0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

USD CoinVertible (USDCV) מידע שוק

שווי שוק $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M אספקת מחזור 8.28M 8.28M 8.28M אספקה כוללת 8,281,300.0 8,281,300.0 8,281,300.0

שווי השוק הנוכחי של USD CoinVertible הוא $ 8.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDCV הוא 8.28M, עם היצע כולל של 8281300.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.28M.