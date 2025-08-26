Stader MaticX (MATICX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.268093 $ 0.268093 $ 0.268093 24 שעות נמוך $ 0.297665 $ 0.297665 $ 0.297665 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.268093$ 0.268093 $ 0.268093 גבוה 24 שעות $ 0.297665$ 0.297665 $ 0.297665 שיא כל הזמנים $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0.17723$ 0.17723 $ 0.17723 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -9.52% שינוי מחיר (7D) -8.05% שינוי מחיר (7D) -8.05%

Stader MaticX (MATICX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.269304. במהלך 24 השעות האחרונות, MATICX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.268093 לבין שיא של $ 0.297665, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATICXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.17723.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATICX השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -9.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stader MaticX (MATICX) מידע שוק

שווי שוק $ 34.51M$ 34.51M $ 34.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.51M$ 34.51M $ 34.51M אספקת מחזור 128.29M 128.29M 128.29M אספקה כוללת 128,286,705.4008457 128,286,705.4008457 128,286,705.4008457

שווי השוק הנוכחי של Stader MaticX הוא $ 34.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATICX הוא 128.29M, עם היצע כולל של 128286705.4008457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.51M.