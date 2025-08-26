עוד על MATICX

MATICX מידע על מחיר

MATICX אתר רשמי

MATICX טוקניומיקה

MATICX תחזית מחיר

Stader MaticX סֵמֶל

Stader MaticX מחיר (MATICX)

לא רשום

1 MATICX ל USDמחיר חי:

$0.269045
-9.50%1D
USD
Stader MaticX (MATICX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:49:43 (UTC+8)

Stader MaticX (MATICX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.268093
24 שעות נמוך
$ 0.297665
גבוה 24 שעות

$ 0.268093
$ 0.297665
$ 2.07
$ 0.17723
-0.31%

-9.52%

-8.05%

-8.05%

Stader MaticX (MATICX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.269304. במהלך 24 השעות האחרונות, MATICX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.268093 לבין שיא של $ 0.297665, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATICXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.17723.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATICX השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -9.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stader MaticX (MATICX) מידע שוק

$ 34.51M
--
$ 34.51M
128.29M
128,286,705.4008457
שווי השוק הנוכחי של Stader MaticX הוא $ 34.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATICX הוא 128.29M, עם היצע כולל של 128286705.4008457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.51M.

Stader MaticX (MATICX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stader MaticXל USDהיה $ -0.02836092174328.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStader MaticX ל USDהיה . $ -0.0082834948.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStader MaticX ל USDהיה $ +0.0913674952.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stader MaticXל USDהיה $ +0.0001269074210174.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.02836092174328-9.52%
30 ימים$ -0.0082834948-3.07%
60 ימים$ +0.0913674952+33.93%
90 ימים$ +0.0001269074210174+0.05%

מה זהStader MaticX (MATICX)

Stader MaticX (MATICX) משאב

האתר הרשמי

Stader MaticXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stader MaticX (MATICX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stader MaticX (MATICX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stader MaticX.

בדוק את Stader MaticX תחזית המחיר עכשיו‏!

MATICX למטבעות מקומיים

Stader MaticX (MATICX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stader MaticX (MATICX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MATICX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stader MaticX (MATICX)

כמה שווה Stader MaticX (MATICX) היום?
החי MATICXהמחיר ב USD הוא 0.269304 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MATICX ל USD?
המחיר הנוכחי של MATICX ל USD הוא $ 0.269304. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stader MaticX?
שווי השוק של MATICX הוא $ 34.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MATICX?
ההיצע במחזור של MATICX הוא 128.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MATICX?
‏‏MATICX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.07 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MATICX?
MATICX ‏‏רשם מחירATL של 0.17723 USD.
מהו נפח המסחר של MATICX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MATICX הוא -- USD.
האם MATICX יעלה השנה?
MATICX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MATICX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:49:43 (UTC+8)

