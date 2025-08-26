עוד על SPINE

SpineDAO Token סֵמֶל

SpineDAO Token מחיר (SPINE)

לא רשום

1 SPINE ל USDמחיר חי:

$0.01082747
-11.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SpineDAO Token (SPINE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:00:48 (UTC+8)

SpineDAO Token (SPINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01067902
24 שעות נמוך
$ 0.01250018
גבוה 24 שעות

$ 0.01067902

$ 0.01250018

$ 0.01328617

$ 0.00570414

+1.39%

-11.39%

+13.83%

+13.83%

SpineDAO Token (SPINE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01082747. במהלך 24 השעות האחרונות, SPINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01067902 לבין שיא של $ 0.01250018, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01328617, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00570414.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPINE השתנה ב +1.39% במהלך השעה האחרונה, -11.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SpineDAO Token (SPINE) מידע שוק

$ 3.22M

--

$ 10.80M

297.87M

999,999,996.9786093

שווי השוק הנוכחי של SpineDAO Token הוא $ 3.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPINE הוא 297.87M, עם היצע כולל של 999999996.9786093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.80M.

SpineDAO Token (SPINE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SpineDAO Tokenל USDהיה $ -0.00139310043500525.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpineDAO Token ל USDהיה . $ +0.0037112236.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpineDAO Token ל USDהיה $ +0.0057421007.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SpineDAO Tokenל USDהיה $ +0.002183052447799484.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00139310043500525-11.39%
30 ימים$ +0.0037112236+34.28%
60 ימים$ +0.0057421007+53.03%
90 ימים$ +0.002183052447799484+25.25%

מה זהSpineDAO Token (SPINE)

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SpineDAO Token (SPINE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SpineDAO Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SpineDAO Token (SPINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SpineDAO Token (SPINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SpineDAO Token.

בדוק את SpineDAO Token תחזית המחיר עכשיו‏!

SPINE למטבעות מקומיים

SpineDAO Token (SPINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SpineDAO Token (SPINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SpineDAO Token (SPINE)

כמה שווה SpineDAO Token (SPINE) היום?
החי SPINEהמחיר ב USD הוא 0.01082747 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPINE ל USD?
המחיר הנוכחי של SPINE ל USD הוא $ 0.01082747. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SpineDAO Token?
שווי השוק של SPINE הוא $ 3.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPINE?
ההיצע במחזור של SPINE הוא 297.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPINE?
‏‏SPINE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01328617 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPINE?
SPINE ‏‏רשם מחירATL של 0.00570414 USD.
מהו נפח המסחר של SPINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPINE הוא -- USD.
האם SPINE יעלה השנה?
SPINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
