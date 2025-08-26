Snowbank (SB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 214.63 גבוה 24 שעות $ 223.65 שיא כל הזמנים $ 8,356.8 המחיר הנמוך ביותר $ 138.86 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.06% שינוי מחיר (1D) -0.51% שינוי מחיר (7D) -6.58%

Snowbank (SB) המחיר בזמן אמת של הוא $219.06. במהלך 24 השעות האחרונות, SB נסחר בטווח שבין שפל של $ 214.63 לבין שיא של $ 223.65, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8,356.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 138.86.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SB השתנה ב +2.06% במהלך השעה האחרונה, -0.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snowbank (SB) מידע שוק

שווי שוק $ 34.97M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.97M אספקת מחזור 159.64K אספקה כוללת 159,640.027327531

שווי השוק הנוכחי של Snowbank הוא $ 34.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SB הוא 159.64K, עם היצע כולל של 159640.027327531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.97M.