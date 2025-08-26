Scoutly AI (SCOUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01701504 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -10.61% שינוי מחיר (7D) +3.12%

Scoutly AI (SCOUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCOUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCOUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01701504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCOUT השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -10.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scoutly AI (SCOUT) מידע שוק

שווי שוק $ 127.91K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.91K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scoutly AI הוא $ 127.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCOUT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.91K.