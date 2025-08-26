עוד על SCOUT

Scoutly AI סֵמֶל

Scoutly AI מחיר (SCOUT)

לא רשום

1 SCOUT ל USDמחיר חי:

$0.00012793
-10.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Scoutly AI (SCOUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:57:52 (UTC+8)

Scoutly AI (SCOUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0

$ 0

$ 0.01701504

$ 0

-0.61%

-10.61%

+3.12%

+3.12%

Scoutly AI (SCOUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCOUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCOUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01701504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCOUT השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -10.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scoutly AI (SCOUT) מידע שוק

$ 127.91K

--
$ 127.91K

1.00B

1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scoutly AI הוא $ 127.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCOUT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.91K.

Scoutly AI (SCOUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Scoutly AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScoutly AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScoutly AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Scoutly AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.61%
30 ימים$ 0-3.06%
60 ימים$ 0-3.12%
90 ימים$ 0--

מה זהScoutly AI (SCOUT)

Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Scoutly AI (SCOUT) משאב

האתר הרשמי

Scoutly AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scoutly AI (SCOUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scoutly AI (SCOUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scoutly AI.

בדוק את Scoutly AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SCOUT למטבעות מקומיים

Scoutly AI (SCOUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scoutly AI (SCOUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCOUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Scoutly AI (SCOUT)

כמה שווה Scoutly AI (SCOUT) היום?
החי SCOUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCOUT ל USD?
המחיר הנוכחי של SCOUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scoutly AI?
שווי השוק של SCOUT הוא $ 127.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCOUT?
ההיצע במחזור של SCOUT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCOUT?
‏‏SCOUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01701504 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCOUT?
SCOUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SCOUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCOUT הוא -- USD.
האם SCOUT יעלה השנה?
SCOUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCOUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:57:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.