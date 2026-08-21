Scotty Beam מחיר היום

מחיר Scotty Beam (SCOTTY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCOTTY ל USD הוא $ 0 לכל SCOTTY.

Scotty Beam כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 111,741, עם היצע במחזור של 671.22M SCOTTY. ב‑24 השעות האחרונות, SCOTTY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.057971, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCOTTY נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו +17.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 121.20.

Scotty Beam (SCOTTY) מידע שוק

שווי שוק $ 111.74K$ 111.74K $ 111.74K נפח (24 שעות) $ 121.20$ 121.20 $ 121.20 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.86K$ 124.86K $ 124.86K אספקת מחזור 671.22M 671.22M 671.22M אספקה כוללת 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scotty Beam הוא $ 111.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 121.20. ההיצע במחזור של SCOTTY הוא 671.22M, עם היצע כולל של 750000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.86K.