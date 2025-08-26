Rita Elite Order (RITA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00392305 $ 0.00392305 $ 0.00392305 24 שעות נמוך $ 0.00708242 $ 0.00708242 $ 0.00708242 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00392305$ 0.00392305 $ 0.00392305 גבוה 24 שעות $ 0.00708242$ 0.00708242 $ 0.00708242 שיא כל הזמנים $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -40.53% שינוי מחיר (7D) +98.90% שינוי מחיר (7D) +98.90%

Rita Elite Order (RITA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00421126. במהלך 24 השעות האחרונות, RITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00392305 לבין שיא של $ 0.00708242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01035089, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RITA השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -40.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+98.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rita Elite Order (RITA) מידע שוק

שווי שוק $ 421.89K$ 421.89K $ 421.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 421.89K$ 421.89K $ 421.89K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rita Elite Order הוא $ 421.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RITA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 421.89K.