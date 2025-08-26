Restake Finance (RSTK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00850653 $ 0.00850653 $ 0.00850653 24 שעות נמוך $ 0.00934823 $ 0.00934823 $ 0.00934823 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00850653$ 0.00850653 $ 0.00850653 גבוה 24 שעות $ 0.00934823$ 0.00934823 $ 0.00934823 שיא כל הזמנים $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00322433$ 0.00322433 $ 0.00322433 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.64% שינוי מחיר (7D) -4.93% שינוי מחיר (7D) -4.93%

Restake Finance (RSTK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00863392. במהלך 24 השעות האחרונות, RSTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00850653 לבין שיא של $ 0.00934823, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00322433.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSTK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Restake Finance (RSTK) מידע שוק

שווי שוק $ 330.30K$ 330.30K $ 330.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 863.39K$ 863.39K $ 863.39K אספקת מחזור 38.26M 38.26M 38.26M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Restake Finance הוא $ 330.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSTK הוא 38.26M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 863.39K.