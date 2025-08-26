עוד על RSTK

Restake Finance סֵמֶל

Restake Finance מחיר (RSTK)

לא רשום

1 RSTK ל USDמחיר חי:

$0.00863392
-7.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Restake Finance (RSTK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:55:41 (UTC+8)

Restake Finance (RSTK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-7.64%

-4.93%

-4.93%

Restake Finance (RSTK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00863392. במהלך 24 השעות האחרונות, RSTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00850653 לבין שיא של $ 0.00934823, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00322433.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSTK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Restake Finance (RSTK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Restake Finance הוא $ 330.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSTK הוא 38.26M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 863.39K.

Restake Finance (RSTK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Restake Financeל USDהיה $ -0.000714303981835805.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRestake Finance ל USDהיה . $ +0.0012570702.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRestake Finance ל USDהיה $ +0.0066260656.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Restake Financeל USDהיה $ +0.002839289498744994.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000714303981835805-7.64%
30 ימים$ +0.0012570702+14.56%
60 ימים$ +0.0066260656+76.74%
90 ימים$ +0.002839289498744994+49.00%

מה זהRestake Finance (RSTK)

Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.

Restake Finance (RSTK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Restake Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Restake Finance (RSTK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Restake Finance (RSTK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Restake Finance.

בדוק את Restake Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

RSTK למטבעות מקומיים

Restake Finance (RSTK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Restake Finance (RSTK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RSTK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Restake Finance (RSTK)

כמה שווה Restake Finance (RSTK) היום?
החי RSTKהמחיר ב USD הוא 0.00863392 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RSTK ל USD?
המחיר הנוכחי של RSTK ל USD הוא $ 0.00863392. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Restake Finance?
שווי השוק של RSTK הוא $ 330.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RSTK?
ההיצע במחזור של RSTK הוא 38.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RSTK?
‏‏RSTK השיג מחיר שיא (ATH) של 2.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RSTK?
RSTK ‏‏רשם מחירATL של 0.00322433 USD.
מהו נפח המסחר של RSTK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RSTK הוא -- USD.
האם RSTK יעלה השנה?
RSTK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RSTK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:55:41 (UTC+8)

כתב ויתור

