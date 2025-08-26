עוד על RABBIT

RABBIT מידע על מחיר

RABBIT אתר רשמי

RABBIT טוקניומיקה

RABBIT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rabbit Finance סֵמֶל

Rabbit Finance מחיר (RABBIT)

לא רשום

1 RABBIT ל USDמחיר חי:

$0.00037498
$0.00037498$0.00037498
-1.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rabbit Finance (RABBIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:23:15 (UTC+8)

Rabbit Finance (RABBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-1.77%

-5.41%

-5.41%

Rabbit Finance (RABBIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RABBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RABBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RABBIT השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rabbit Finance (RABBIT) מידע שוק

$ 39.92K
$ 39.92K$ 39.92K

--
----

$ 67.14K
$ 67.14K$ 67.14K

106.45M
106.45M 106.45M

179,059,185.2893512
179,059,185.2893512 179,059,185.2893512

שווי השוק הנוכחי של Rabbit Finance הוא $ 39.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RABBIT הוא 106.45M, עם היצע כולל של 179059185.2893512. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.14K.

Rabbit Finance (RABBIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rabbit Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRabbit Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRabbit Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rabbit Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.77%
30 ימים$ 0-11.84%
60 ימים$ 0-10.29%
90 ימים$ 0--

מה זהRabbit Finance (RABBIT)

Rabbit Finance is a cross-chain excess lending protocol, which can help deposit users obtain more interest and help liquidity farmers obtain higher income through high as 9x leverage and optimized reinvestment strategy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rabbit Finance (RABBIT) משאב

האתר הרשמי

Rabbit Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rabbit Finance (RABBIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rabbit Finance (RABBIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rabbit Finance.

בדוק את Rabbit Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

RABBIT למטבעות מקומיים

Rabbit Finance (RABBIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rabbit Finance (RABBIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RABBIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rabbit Finance (RABBIT)

כמה שווה Rabbit Finance (RABBIT) היום?
החי RABBITהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RABBIT ל USD?
המחיר הנוכחי של RABBIT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rabbit Finance?
שווי השוק של RABBIT הוא $ 39.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RABBIT?
ההיצע במחזור של RABBIT הוא 106.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RABBIT?
‏‏RABBIT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.69 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RABBIT?
RABBIT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RABBIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RABBIT הוא -- USD.
האם RABBIT יעלה השנה?
RABBIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RABBIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:23:15 (UTC+8)

Rabbit Finance (RABBIT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.