Rabbit Finance (RABBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69% שינוי מחיר (1D) -1.77% שינוי מחיר (7D) -5.41% שינוי מחיר (7D) -5.41%

Rabbit Finance (RABBIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RABBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RABBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RABBIT השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rabbit Finance (RABBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 39.92K$ 39.92K $ 39.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.14K$ 67.14K $ 67.14K אספקת מחזור 106.45M 106.45M 106.45M אספקה כוללת 179,059,185.2893512 179,059,185.2893512 179,059,185.2893512

שווי השוק הנוכחי של Rabbit Finance הוא $ 39.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RABBIT הוא 106.45M, עם היצע כולל של 179059185.2893512. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.14K.