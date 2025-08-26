QUP Coin (QUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00208745 $ 0.00208745 $ 0.00208745 24 שעות נמוך $ 0.00261619 $ 0.00261619 $ 0.00261619 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00208745$ 0.00208745 $ 0.00208745 גבוה 24 שעות $ 0.00261619$ 0.00261619 $ 0.00261619 שיא כל הזמנים $ 0.02113102$ 0.02113102 $ 0.02113102 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00141575$ 0.00141575 $ 0.00141575 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.35% שינוי מחיר (1D) -17.31% שינוי מחיר (7D) -16.83% שינוי מחיר (7D) -16.83%

QUP Coin (QUP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00208656. במהלך 24 השעות האחרונות, QUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00208745 לבין שיא של $ 0.00261619, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02113102, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141575.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUP השתנה ב -1.35% במהלך השעה האחרונה, -17.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QUP Coin (QUP) מידע שוק

שווי שוק $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M אספקת מחזור 2.00B 2.00B 2.00B אספקה כוללת 1,999,949,898.264313 1,999,949,898.264313 1,999,949,898.264313

שווי השוק הנוכחי של QUP Coin הוא $ 4.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUP הוא 2.00B, עם היצע כולל של 1999949898.264313. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.21M.