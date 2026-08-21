Project DogCat DOGC מחיר היום

מחיר Project DogCat DOGC (DOGC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00216387, עם שינוי של 1.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGC ל USD הוא $ 0.00216387 לכל DOGC.

Project DogCat DOGC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 216,387, עם היצע במחזור של 100.00M DOGC. ב‑24 השעות האחרונות, DOGC סחר בין $ 0.00203457 (נמוך) ל $ 0.00223445 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00227519, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00168954.

ביצועים לטווח קצר, DOGC נע ב -0.65% בשעה האחרונה ו +20.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 994.53.

Project DogCat DOGC (DOGC) מידע שוק

שווי שוק $ 216.39K$ 216.39K $ 216.39K נפח (24 שעות) $ 994.53$ 994.53 $ 994.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 216.39K$ 216.39K $ 216.39K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Project DogCat DOGC הוא $ 216.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 994.53. ההיצע במחזור של DOGC הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 216.39K.