poop aura מחיר היום

מחיר poop aura (POOP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 14.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POOP ל USD הוא -- לכל POOP.

poop aura כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 347,181, עם היצע במחזור של 999.71M POOP. ב‑24 השעות האחרונות, POOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00305409, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POOP נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -26.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

poop aura (POOP) מידע שוק

שווי שוק $ 347.18K$ 347.18K $ 347.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 347.18K$ 347.18K $ 347.18K אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,711,615.350398 999,711,615.350398 999,711,615.350398

שווי השוק הנוכחי של poop aura הוא $ 347.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOP הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999711615.350398. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.18K.