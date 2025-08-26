PIPI (PIPI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -4.73% שינוי מחיר (7D) -4.73%

PIPI (PIPI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PIPI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIPIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIPI השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIPI (PIPI) מידע שוק

שווי שוק $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,834,680.24 999,834,680.24 999,834,680.24

שווי השוק הנוכחי של PIPI הוא $ 14.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIPI הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999834680.24. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.63K.