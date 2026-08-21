Pfizer xStock מחיר היום

מחיר Pfizer xStock (PFEX) בזמן אמת היום הוא $ 27.72, עם שינוי של 1.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PFEX ל USD הוא $ 27.72 לכל PFEX.

Pfizer xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 354,713, עם היצע במחזור של 12.80K PFEX. ב‑24 השעות האחרונות, PFEX סחר בין $ 27.72 (נמוך) ל $ 28.28 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 29.54, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 23.64.

ביצועים לטווח קצר, PFEX נע ב -1.17% בשעה האחרונה ו +3.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 504.52.

Pfizer xStock (PFEX) מידע שוק

שווי שוק $ 354.71K$ 354.71K $ 354.71K נפח (24 שעות) $ 504.52$ 504.52 $ 504.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.62M$ 118.62M $ 118.62M אספקת מחזור 12.80K 12.80K 12.80K אספקה כוללת 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401

שווי השוק הנוכחי של Pfizer xStock הוא $ 354.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 504.52. ההיצע במחזור של PFEX הוא 12.80K, עם היצע כולל של 4279152.140978401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.62M.