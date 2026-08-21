Nova on Mars מחיר היום

מחיר Nova on Mars (NOVA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOVA ל USD הוא $ 0 לכל NOVA.

Nova on Mars כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,177.22, עם היצע במחזור של 999.74M NOVA. ב‑24 השעות האחרונות, NOVA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00731598, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOVA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +24.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nova on Mars (NOVA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,740,019.425052 999,740,019.425052 999,740,019.425052

שווי השוק הנוכחי של Nova on Mars הוא $ 15.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOVA הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999740019.425052. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.18K.