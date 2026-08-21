NotaStrategy מחיר היום

מחיר NotaStrategy (NASTY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NASTY ל USD הוא $ 0 לכל NASTY.

NotaStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,887, עם היצע במחזור של 4.88B NASTY. ב‑24 השעות האחרונות, NASTY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NASTY נע ב +2.85% בשעה האחרונה ו +22.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NotaStrategy (NASTY) מידע שוק

שווי שוק $ 60.89K$ 60.89K $ 60.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.29K$ 65.29K $ 65.29K אספקת מחזור 4.88B 4.88B 4.88B אספקה כוללת 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NotaStrategy הוא $ 60.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NASTY הוא 4.88B, עם היצע כולל של 5235000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.29K.