NINEHOOD מחיר היום

מחיר NINEHOOD (NINEHOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 50.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NINEHOOD ל USD הוא $ 0 לכל NINEHOOD.

NINEHOOD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 484,623, עם היצע במחזור של 1.00B NINEHOOD. ב‑24 השעות האחרונות, NINEHOOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00250556, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NINEHOOD נע ב -0.51% בשעה האחרונה ו -9.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 133.01K.

NINEHOOD (NINEHOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 484.62K$ 484.62K $ 484.62K נפח (24 שעות) $ 133.01K$ 133.01K $ 133.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 484.62K$ 484.62K $ 484.62K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NINEHOOD הוא $ 484.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 133.01K. ההיצע במחזור של NINEHOOD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 484.62K.