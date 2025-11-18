NianNian מחיר היום

מחיר NianNian (NIANNIAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00158681, עם שינוי של 4.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIANNIAN ל USD הוא $ 0.00158681 לכל NIANNIAN.

NianNian כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,479,118, עם היצע במחזור של 935.36M NIANNIAN. ב‑24 השעות האחרונות, NIANNIAN סחר בין $ 0.00153104 (נמוך) ל $ 0.0017484 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00997572, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NIANNIAN נע ב -4.42% בשעה האחרונה ו -8.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NianNian (NIANNIAN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M אספקת מחזור 935.36M 935.36M 935.36M אספקה כוללת 935,361,541.6471591 935,361,541.6471591 935,361,541.6471591

שווי השוק הנוכחי של NianNian הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIANNIAN הוא 935.36M, עם היצע כולל של 935361541.6471591. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.48M.