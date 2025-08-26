Neurahub (NEURA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01044731 $ 0.01044731 $ 0.01044731 24 שעות נמוך $ 0.01131708 $ 0.01131708 $ 0.01131708 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01044731$ 0.01044731 $ 0.01044731 גבוה 24 שעות $ 0.01131708$ 0.01131708 $ 0.01131708 שיא כל הזמנים $ 0.05825$ 0.05825 $ 0.05825 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00619104$ 0.00619104 $ 0.00619104 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -0.33% שינוי מחיר (7D) +7.25% שינוי מחיר (7D) +7.25%

Neurahub (NEURA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01052515. במהלך 24 השעות האחרונות, NEURA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01044731 לבין שיא של $ 0.01131708, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEURAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05825, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00619104.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEURA השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neurahub (NEURA) מידע שוק

שווי שוק $ 882.77K$ 882.77K $ 882.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 83.74M 83.74M 83.74M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neurahub הוא $ 882.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEURA הוא 83.74M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.