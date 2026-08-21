Nest WisdomTree Vault מחיר היום

מחיר Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) בזמן אמת היום הוא $ 0.984271, עם שינוי של 0.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NWISDOM ל USD הוא $ 0.984271 לכל NWISDOM.

Nest WisdomTree Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,905,819, עם היצע במחזור של 2.95M NWISDOM. ב‑24 השעות האחרונות, NWISDOM סחר בין $ 0.982402 (נמוך) ל $ 0.984763 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.053, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.94259.

ביצועים לטווח קצר, NWISDOM נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו +0.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M אספקת מחזור 2.95M 2.95M 2.95M אספקה כוללת 2,952,254.822117 2,952,254.822117 2,952,254.822117

שווי השוק הנוכחי של Nest WisdomTree Vault הוא $ 2.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של NWISDOM הוא 2.95M, עם היצע כולל של 2952254.822117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.91M.