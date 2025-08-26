Mantle Staked Ether (METH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,727.43 $ 4,727.43 $ 4,727.43 24 שעות נמוך $ 5,171.11 $ 5,171.11 $ 5,171.11 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,727.43$ 4,727.43 $ 4,727.43 גבוה 24 שעות $ 5,171.11$ 5,171.11 $ 5,171.11 שיא כל הזמנים $ 5,312.55$ 5,312.55 $ 5,312.55 המחיר הנמוך ביותר $ 1,485.62$ 1,485.62 $ 1,485.62 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.59% שינוי מחיר (1D) -8.80% שינוי מחיר (7D) +0.44% שינוי מחיר (7D) +0.44%

Mantle Staked Ether (METH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,688.76. במהלך 24 השעות האחרונות, METH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,727.43 לבין שיא של $ 5,171.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,312.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,485.62.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METH השתנה ב -2.59% במהלך השעה האחרונה, -8.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mantle Staked Ether (METH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B אספקת מחזור 279.38K 279.38K 279.38K אספקה כוללת 279,382.1860390413 279,382.1860390413 279,382.1860390413

שווי השוק הנוכחי של Mantle Staked Ether הוא $ 1.31B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METH הוא 279.38K, עם היצע כולל של 279382.1860390413. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31B.