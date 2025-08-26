עוד על METH

Mantle Staked Ether סֵמֶל

Mantle Staked Ether מחיר (METH)

Mantle Staked Ether (METH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:46:43 (UTC+8)

Mantle Staked Ether (METH) מידע על מחיר (USD)

Mantle Staked Ether (METH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,688.76. במהלך 24 השעות האחרונות, METH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,727.43 לבין שיא של $ 5,171.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,312.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,485.62.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METH השתנה ב -2.59% במהלך השעה האחרונה, -8.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mantle Staked Ether (METH) מידע שוק

$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B

--
----

$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B

279.38K
279.38K 279.38K

279,382.1860390413
279,382.1860390413 279,382.1860390413

שווי השוק הנוכחי של Mantle Staked Ether הוא $ 1.31B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METH הוא 279.38K, עם היצע כולל של 279382.1860390413. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31B.

Mantle Staked Ether (METH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mantle Staked Etherל USDהיה $ -452.722695431265.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMantle Staked Ether ל USDהיה . $ +801.0118166160.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMantle Staked Ether ל USDהיה $ +3,803.3200264440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mantle Staked Etherל USDהיה $ +1,839.1264683650077.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -452.722695431265-8.80%
30 ימים$ +801.0118166160+17.08%
60 ימים$ +3,803.3200264440+81.12%
90 ימים$ +1,839.1264683650077+64.54%

מה זהMantle Staked Ether (METH)

Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Mantle Staked Ether (METH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mantle Staked Etherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mantle Staked Ether (METH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mantle Staked Ether (METH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mantle Staked Ether.

בדוק את Mantle Staked Ether תחזית המחיר עכשיו‏!

METH למטבעות מקומיים

Mantle Staked Ether (METH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mantle Staked Ether (METH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על METH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mantle Staked Ether (METH)

כמה שווה Mantle Staked Ether (METH) היום?
החי METHהמחיר ב USD הוא 4,688.76 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי METH ל USD?
המחיר הנוכחי של METH ל USD הוא $ 4,688.76. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mantle Staked Ether?
שווי השוק של METH הוא $ 1.31B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של METH?
ההיצע במחזור של METH הוא 279.38K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של METH?
‏‏METH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,312.55 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של METH?
METH ‏‏רשם מחירATL של 1,485.62 USD.
מהו נפח המסחר של METH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור METH הוא -- USD.
האם METH יעלה השנה?
METH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את METH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:46:43 (UTC+8)

