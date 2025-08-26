Liquity USD (LUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.001 גבוה 24 שעות $ 1.004 שיא כל הזמנים $ 1.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.896722 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.12%

Liquity USD (LUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.003. במהלך 24 השעות האחרונות, LUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.001 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.896722.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUSD השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquity USD (LUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 38.85M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.85M אספקת מחזור 38.74M אספקה כוללת 38,736,445.87267767

שווי השוק הנוכחי של Liquity USD הוא $ 38.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUSD הוא 38.74M, עם היצע כולל של 38736445.87267767. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.85M.