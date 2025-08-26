עוד על LUSD

Liquity USD מחיר (LUSD)

1 LUSD ל USDמחיר חי:

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
Liquity USD (LUSD) טבלת מחירים חיה
Liquity USD (LUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 שעות נמוך
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
גבוה 24 שעות

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.896722
$ 0.896722$ 0.896722

+0.03%

+0.03%

+0.12%

+0.12%

Liquity USD (LUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.003. במהלך 24 השעות האחרונות, LUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.001 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.896722.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUSD השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquity USD (LUSD) מידע שוק

$ 38.85M
$ 38.85M$ 38.85M

--
----

$ 38.85M
$ 38.85M$ 38.85M

38.74M
38.74M 38.74M

38,736,445.87267767
38,736,445.87267767 38,736,445.87267767

שווי השוק הנוכחי של Liquity USD הוא $ 38.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUSD הוא 38.74M, עם היצע כולל של 38736445.87267767. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.85M.

Liquity USD (LUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liquity USDל USDהיה $ +0.00029961.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquity USD ל USDהיה . $ +0.0011838409.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquity USD ל USDהיה $ +0.0019947664.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquity USDל USDהיה $ +0.0002778799702264.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00029961+0.03%
30 ימים$ +0.0011838409+0.12%
60 ימים$ +0.0019947664+0.20%
90 ימים$ +0.0002778799702264+0.03%

מה זהLiquity USD (LUSD)

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Liquity USD (LUSD) משאב

האתר הרשמי

Liquity USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liquity USD (LUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liquity USD (LUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liquity USD.

בדוק את Liquity USD תחזית המחיר עכשיו‏!

LUSD למטבעות מקומיים

Liquity USD (LUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liquity USD (LUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liquity USD (LUSD)

כמה שווה Liquity USD (LUSD) היום?
החי LUSDהמחיר ב USD הוא 1.003 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של LUSD ל USD הוא $ 1.003. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liquity USD?
שווי השוק של LUSD הוא $ 38.85M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUSD?
ההיצע במחזור של LUSD הוא 38.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUSD?
‏‏LUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUSD?
LUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.896722 USD.
מהו נפח המסחר של LUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUSD הוא -- USD.
האם LUSD יעלה השנה?
LUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.