Liquid Loans USDL (USDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.985247 גבוה 24 שעות $ 1.01 שיא כל הזמנים $ 1.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.862517 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) +0.40% שינוי מחיר (7D) +0.41%

Liquid Loans USDL (USDL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994786. במהלך 24 השעות האחרונות, USDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.985247 לבין שיא של $ 1.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.862517.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDL השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid Loans USDL (USDL) מידע שוק

שווי שוק $ 4.49M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.49M אספקת מחזור 4.51M אספקה כוללת 4,514,853.973535831

שווי השוק הנוכחי של Liquid Loans USDL הוא $ 4.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDL הוא 4.51M, עם היצע כולל של 4514853.973535831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.49M.