Liquid Loans USDL סֵמֶל

Liquid Loans USDL מחיר (USDL)

לא רשום

1 USDL ל USDמחיר חי:

$0.994786
+0.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Liquid Loans USDL (USDL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:38:23 (UTC+8)

Liquid Loans USDL (USDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.985247
24 שעות נמוך
$ 1.01
גבוה 24 שעות

$ 0.985247

$ 1.01

$ 1.15

$ 0.862517

-0.34%

+0.40%

+0.41%

+0.41%

Liquid Loans USDL (USDL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994786. במהלך 24 השעות האחרונות, USDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.985247 לבין שיא של $ 1.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.862517.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDL השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid Loans USDL (USDL) מידע שוק

$ 4.49M

--
--

$ 4.49M

4.51M

4,514,853.973535831

שווי השוק הנוכחי של Liquid Loans USDL הוא $ 4.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDL הוא 4.51M, עם היצע כולל של 4514853.973535831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.49M.

Liquid Loans USDL (USDL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liquid Loans USDLל USDהיה $ +0.00393354.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid Loans USDL ל USDהיה . $ -0.0103959116.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid Loans USDL ל USDהיה $ -0.0019856923.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquid Loans USDLל USDהיה $ -0.0084327046465861.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00393354+0.40%
30 ימים$ -0.0103959116-1.04%
60 ימים$ -0.0019856923-0.19%
90 ימים$ -0.0084327046465861-0.84%

מה זהLiquid Loans USDL (USDL)

Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork.

Liquid Loans USDL (USDL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Liquid Loans USDLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liquid Loans USDL (USDL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liquid Loans USDL (USDL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liquid Loans USDL.

בדוק את Liquid Loans USDL תחזית המחיר עכשיו‏!

USDL למטבעות מקומיים

Liquid Loans USDL (USDL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liquid Loans USDL (USDL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liquid Loans USDL (USDL)

כמה שווה Liquid Loans USDL (USDL) היום?
החי USDLהמחיר ב USD הוא 0.994786 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDL ל USD?
המחיר הנוכחי של USDL ל USD הוא $ 0.994786. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liquid Loans USDL?
שווי השוק של USDL הוא $ 4.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDL?
ההיצע במחזור של USDL הוא 4.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDL?
‏‏USDL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.15 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDL?
USDL ‏‏רשם מחירATL של 0.862517 USD.
מהו נפח המסחר של USDL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDL הוא -- USD.
האם USDL יעלה השנה?
USDL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Liquid Loans USDL (USDL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.