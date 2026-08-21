LeverUp MON מחיר היום

מחיר LeverUp MON (LVMON) בזמן אמת היום הוא $ 0.02812615, עם שינוי של 14.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LVMON ל USD הוא $ 0.02812615 לכל LVMON.

LeverUp MON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,215,593, עם היצע במחזור של 79.50M LVMON. ב‑24 השעות האחרונות, LVMON סחר בין $ 0.0250293 (נמוך) ל $ 0.02812519 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03797289, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00134214.

ביצועים לטווח קצר, LVMON נע ב +3.41% בשעה האחרונה ו +33.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.83K.

LeverUp MON (LVMON) מידע שוק

שווי שוק $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M נפח (24 שעות) $ 54.83K$ 54.83K $ 54.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M אספקת מחזור 79.50M 79.50M 79.50M אספקה כוללת 79,674,579.52058539 79,674,579.52058539 79,674,579.52058539

שווי השוק הנוכחי של LeverUp MON הוא $ 2.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.83K. ההיצע במחזור של LVMON הוא 79.50M, עם היצע כולל של 79674579.52058539. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.22M.