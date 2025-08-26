Kinetic Kollective (NEBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.925665 $ 0.925665 $ 0.925665 24 שעות נמוך $ 0.952075 $ 0.952075 $ 0.952075 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.925665$ 0.925665 $ 0.925665 גבוה 24 שעות $ 0.952075$ 0.952075 $ 0.952075 שיא כל הזמנים $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.385171$ 0.385171 $ 0.385171 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.49% שינוי מחיר (7D) +0.89% שינוי מחיר (7D) +0.89%

Kinetic Kollective (NEBO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.93289. במהלך 24 השעות האחרונות, NEBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.925665 לבין שיא של $ 0.952075, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.385171.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEBO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kinetic Kollective (NEBO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M אספקת מחזור 1.19M 1.19M 1.19M אספקה כוללת 2,250,000.0 2,250,000.0 2,250,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kinetic Kollective הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEBO הוא 1.19M, עם היצע כולל של 2250000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.