Kinetic Kollective סֵמֶל

Kinetic Kollective מחיר (NEBO)

לא רשום

$0.93289
-0.40%1D
Kinetic Kollective (NEBO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:50:29 (UTC+8)

Kinetic Kollective (NEBO) מידע על מחיר (USD)

$ 0.925665
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-0.49%

+0.89%

+0.89%

Kinetic Kollective (NEBO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.93289. במהלך 24 השעות האחרונות, NEBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.925665 לבין שיא של $ 0.952075, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.385171.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEBO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kinetic Kollective (NEBO) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Kinetic Kollective הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEBO הוא 1.19M, עם היצע כולל של 2250000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.

Kinetic Kollective (NEBO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kinetic Kollectiveל USDהיה $ -0.004672237445837.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKinetic Kollective ל USDהיה . $ +0.1090442060.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKinetic Kollective ל USDהיה $ +0.6142698165.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kinetic Kollectiveל USDהיה $ +0.2616013850966648.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004672237445837-0.49%
30 ימים$ +0.1090442060+11.69%
60 ימים$ +0.6142698165+65.85%
90 ימים$ +0.2616013850966648+38.97%

מה זהKinetic Kollective (NEBO)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kinetic Kollective (NEBO) משאב

האתר הרשמי

Kinetic Kollectiveתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kinetic Kollective (NEBO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kinetic Kollective (NEBO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kinetic Kollective.

בדוק את Kinetic Kollective תחזית המחיר עכשיו‏!

NEBO למטבעות מקומיים

Kinetic Kollective (NEBO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kinetic Kollective (NEBO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEBO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kinetic Kollective (NEBO)

כמה שווה Kinetic Kollective (NEBO) היום?
החי NEBOהמחיר ב USD הוא 0.93289 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEBO ל USD?
המחיר הנוכחי של NEBO ל USD הוא $ 0.93289. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kinetic Kollective?
שווי השוק של NEBO הוא $ 1.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEBO?
ההיצע במחזור של NEBO הוא 1.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEBO?
‏‏NEBO השיג מחיר שיא (ATH) של 35.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEBO?
NEBO ‏‏רשם מחירATL של 0.385171 USD.
מהו נפח המסחר של NEBO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEBO הוא -- USD.
האם NEBO יעלה השנה?
NEBO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEBO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.