InfiniFi USD מחיר היום

מחיר InfiniFi USD (IUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999616, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IUSD ל USD הוא $ 0.999616 לכל IUSD.

InfiniFi USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 145,747,187, עם היצע במחזור של 145.79M IUSD. ב‑24 השעות האחרונות, IUSD סחר בין $ 0.999336 (נמוך) ל $ 0.99983 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.903172.

ביצועים לטווח קצר, IUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

InfiniFi USD (IUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 145.75M$ 145.75M $ 145.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 145.75M$ 145.75M $ 145.75M אספקת מחזור 145.79M 145.79M 145.79M אספקה כוללת 145,800,368.500886 145,800,368.500886 145,800,368.500886

