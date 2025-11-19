InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר (USD)

קבל InfiniFi USD תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה IUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות IUSD

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של InfiniFi USD % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה InfiniFi USD תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, InfiniFi USD ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1 בשנת 2025. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, InfiniFi USD ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.05 בשנת 2026. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של IUSD הוא $ 1.1025 עם 10.25% שיעור צמיחה. InfiniFi USD (IUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של IUSD הוא $ 1.1576 עם 15.76% שיעור צמיחה. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של IUSD הוא $ 1.2155 עם 21.55% שיעור צמיחה. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IUSD הוא $ 1.2762 עם 27.63% שיעור צמיחה. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של InfiniFi USD עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0789. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של InfiniFi USD עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3863. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1 0.00%

2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% הצג עוד לטווח קצר InfiniFi USD תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0001 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0009 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0041 0.41% InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורIUSDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורIUSD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0001 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורIUSD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0009 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. InfiniFi USD (IUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורIUSD הוא $1.0041 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית InfiniFi USD מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 146.11M$ 146.11M $ 146.11M אספקת מחזור 146.10M 146.10M 146.10M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר IUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, IUSD יש כמות במעגל של 146.10M ושווי שוק כולל של $ 146.11M. צפה IUSD במחיר חי

InfiniFi USD מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בInfiniFi USDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלInfiniFi USD הוא 1USD. היצע במחזור של InfiniFi USD(IUSD) הוא 146.10M IUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $146,113,275 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.06% $ 0.000550 $ 1 $ 0.999336

7 ימים 0.02% $ 0.000175 $ 1.0005 $ 0.995961

30 ימים 0.04% $ 0.000382 $ 1.0005 $ 0.995961 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,InfiniFi USD הראה תנועת מחירים של $0.000550 , המשקפת 0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,InfiniFi USD נסחר בשיא של $1.0005 ושפל של $0.995961 . נרשם שינוי במחיר של 0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתIUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,InfiniFi USD חווה 0.04% שינוי, המשקף בערך $0.000382 לערכו. זה מצביע על כך ש IUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך InfiniFi USD (IUSD) מודול חיזוי מחיר עובד? InfiniFi USD מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של IUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךInfiniFi USD לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של IUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של InfiniFi USD. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלIUSD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלIUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של InfiniFi USD.

מדוע IUSD חיזוי מחירים חשוב?

IUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם IUSD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, IUSD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של IUSD בחודש הבא? על פי InfiniFi USD (IUSD) כלי תחזית המחירים, המחיר IUSD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 IUSD בשנת 2026? המחיר של 1 InfiniFi USD (IUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של IUSD בשנת 2027? InfiniFi USD (IUSD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IUSD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של IUSD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, InfiniFi USD (IUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של IUSD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, InfiniFi USD (IUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 IUSD בשנת 2030? המחיר של 1 InfiniFi USD (IUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי IUSD תחזית המחיר בשנת 2040? InfiniFi USD (IUSD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IUSD עד שנת 2040. הירשם עכשיו