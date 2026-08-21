HOODIE מחיר היום

מחיר HOODIE (HOODIE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOODIE ל USD הוא $ 0 לכל HOODIE.

HOODIE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 293,338, עם היצע במחזור של 100.00B HOODIE. ב‑24 השעות האחרונות, HOODIE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOODIE נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +17.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HOODIE (HOODIE) מידע שוק

שווי שוק $ 293.34K$ 293.34K $ 293.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 293.34K$ 293.34K $ 293.34K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HOODIE הוא $ 293.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOODIE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 293.34K.