H1DR4 by Virtuals סֵמֶל

H1DR4 by Virtuals מחיר (H1DR4)

לא רשום

1 H1DR4 ל USDמחיר חי:

$0.00041114
$0.00041114$0.00041114
-13.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
H1DR4 by Virtuals (H1DR4) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:57:34 (UTC+8)

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01014832
$ 0.01014832$ 0.01014832

$ 0
$ 0$ 0

+2.17%

-13.23%

-31.92%

-31.92%

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, H1DR4 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. H1DR4השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01014832, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, H1DR4 השתנה ב +2.17% במהלך השעה האחרונה, -13.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) מידע שוק

$ 411.14K
$ 411.14K$ 411.14K

--
----

$ 411.14K
$ 411.14K$ 411.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של H1DR4 by Virtuals הוא $ 411.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של H1DR4 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 411.14K.

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של H1DR4 by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלH1DR4 by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלH1DR4 by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של H1DR4 by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.23%
30 ימים$ 0+62.29%
60 ימים$ 0-8.43%
90 ימים$ 0--

מה זהH1DR4 by Virtuals (H1DR4)

What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

H1DR4 by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה H1DR4 by Virtuals (H1DR4) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות H1DR4 by Virtuals (H1DR4) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור H1DR4 by Virtuals.

בדוק את H1DR4 by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

H1DR4 למטבעות מקומיים

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של H1DR4 by Virtuals (H1DR4) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על H1DR4 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

כמה שווה H1DR4 by Virtuals (H1DR4) היום?
החי H1DR4המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי H1DR4 ל USD?
המחיר הנוכחי של H1DR4 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של H1DR4 by Virtuals?
שווי השוק של H1DR4 הוא $ 411.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של H1DR4?
ההיצע במחזור של H1DR4 הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של H1DR4?
‏‏H1DR4 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01014832 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של H1DR4?
H1DR4 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של H1DR4?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור H1DR4 הוא -- USD.
האם H1DR4 יעלה השנה?
H1DR4 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את H1DR4 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.