H1DR4 by Virtuals (H1DR4) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01014832$ 0.01014832 $ 0.01014832 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.17% שינוי מחיר (1D) -13.23% שינוי מחיר (7D) -31.92% שינוי מחיר (7D) -31.92%

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, H1DR4 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. H1DR4השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01014832, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, H1DR4 השתנה ב +2.17% במהלך השעה האחרונה, -13.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) מידע שוק

שווי שוק $ 411.14K$ 411.14K $ 411.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 411.14K$ 411.14K $ 411.14K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של H1DR4 by Virtuals הוא $ 411.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של H1DR4 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 411.14K.