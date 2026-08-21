Gold Park מחיר היום

מחיר Gold Park (GPT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00790785, עם שינוי של 1.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GPT ל USD הוא $ 0.00790785 לכל GPT.

Gold Park כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,753,574, עם היצע במחזור של 3.76B GPT. ב‑24 השעות האחרונות, GPT סחר בין $ 0.00788678 (נמוך) ל $ 0.00800526 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03055641, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GPT נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +0.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 234.17K.

Gold Park (GPT) מידע שוק

שווי שוק $ 29.75M$ 29.75M $ 29.75M נפח (24 שעות) $ 234.17K$ 234.17K $ 234.17K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.17M$ 71.17M $ 71.17M אספקת מחזור 3.76B 3.76B 3.76B אספקה כוללת 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gold Park הוא $ 29.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 234.17K. ההיצע במחזור של GPT הוא 3.76B, עם היצע כולל של 9000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.17M.