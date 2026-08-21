Givest מחיר היום

מחיר Givest (GIVEST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIVEST ל USD הוא $ 0 לכל GIVEST.

Givest כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,850, עם היצע במחזור של 1.00B GIVEST. ב‑24 השעות האחרונות, GIVEST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00206384, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GIVEST נע ב +3.08% בשעה האחרונה ו -30.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.99K.

Givest (GIVEST) מידע שוק

שווי שוק $ 104.85K$ 104.85K $ 104.85K נפח (24 שעות) $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.85K$ 104.85K $ 104.85K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Givest הוא $ 104.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.99K. ההיצע במחזור של GIVEST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.85K.