FPI Bank (FPIBANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00587207 גבוה 24 שעות $ 0.00793721 שיא כל הזמנים $ 0.093765 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00171803 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.10% שינוי מחיר (1D) +20.46% שינוי מחיר (7D) +73.65%

FPI Bank (FPIBANK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00707365. במהלך 24 השעות האחרונות, FPIBANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00587207 לבין שיא של $ 0.00793721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPIBANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.093765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171803.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FPIBANK השתנה ב -2.10% במהלך השעה האחרונה, +20.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+73.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FPI Bank (FPIBANK) מידע שוק

שווי שוק $ 4.61M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.87M אספקת מחזור 647.95M אספקה כוללת 964,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של FPI Bank הוא $ 4.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FPIBANK הוא 647.95M, עם היצע כולל של 964999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.87M.