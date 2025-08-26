עוד על FPIBANK

FPIBANK מידע על מחיר

FPIBANK מסמך לבן

FPIBANK אתר רשמי

FPIBANK טוקניומיקה

FPIBANK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FPI Bank סֵמֶל

FPI Bank מחיר (FPIBANK)

לא רשום

1 FPIBANK ל USDמחיר חי:

$0.00711985
$0.00711985$0.00711985
+21.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
FPI Bank (FPIBANK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:25:51 (UTC+8)

FPI Bank (FPIBANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00587207
$ 0.00587207$ 0.00587207
24 שעות נמוך
$ 0.00793721
$ 0.00793721$ 0.00793721
גבוה 24 שעות

$ 0.00587207
$ 0.00587207$ 0.00587207

$ 0.00793721
$ 0.00793721$ 0.00793721

$ 0.093765
$ 0.093765$ 0.093765

$ 0.00171803
$ 0.00171803$ 0.00171803

-2.10%

+20.46%

+73.65%

+73.65%

FPI Bank (FPIBANK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00707365. במהלך 24 השעות האחרונות, FPIBANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00587207 לבין שיא של $ 0.00793721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPIBANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.093765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171803.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FPIBANK השתנה ב -2.10% במהלך השעה האחרונה, +20.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+73.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FPI Bank (FPIBANK) מידע שוק

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

--
----

$ 6.87M
$ 6.87M$ 6.87M

647.95M
647.95M 647.95M

964,999,998.0
964,999,998.0 964,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של FPI Bank הוא $ 4.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FPIBANK הוא 647.95M, עם היצע כולל של 964999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.87M.

FPI Bank (FPIBANK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FPI Bankל USDהיה $ +0.00120158.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFPI Bank ל USDהיה . $ +0.0141509386.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFPI Bank ל USDהיה $ +0.0050057780.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FPI Bankל USDהיה $ +0.0023542267965671145.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00120158+20.46%
30 ימים$ +0.0141509386+200.05%
60 ימים$ +0.0050057780+70.77%
90 ימים$ +0.0023542267965671145+49.88%

מה זהFPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FPI Bank (FPIBANK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

FPI Bankתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FPI Bank (FPIBANK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FPI Bank (FPIBANK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FPI Bank.

בדוק את FPI Bank תחזית המחיר עכשיו‏!

FPIBANK למטבעות מקומיים

FPI Bank (FPIBANK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FPI Bank (FPIBANK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FPIBANK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FPI Bank (FPIBANK)

כמה שווה FPI Bank (FPIBANK) היום?
החי FPIBANKהמחיר ב USD הוא 0.00707365 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FPIBANK ל USD?
המחיר הנוכחי של FPIBANK ל USD הוא $ 0.00707365. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FPI Bank?
שווי השוק של FPIBANK הוא $ 4.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FPIBANK?
ההיצע במחזור של FPIBANK הוא 647.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FPIBANK?
‏‏FPIBANK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.093765 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FPIBANK?
FPIBANK ‏‏רשם מחירATL של 0.00171803 USD.
מהו נפח המסחר של FPIBANK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FPIBANK הוא -- USD.
האם FPIBANK יעלה השנה?
FPIBANK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FPIBANK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:25:51 (UTC+8)

FPI Bank (FPIBANK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.