Flaze Coin מחיר היום

מחיר Flaze Coin (FLAZE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0028153, עם שינוי של 1.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLAZE ל USD הוא $ 0.0028153 לכל FLAZE.

Flaze Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,238, עם היצע במחזור של 19.27M FLAZE. ב‑24 השעות האחרונות, FLAZE סחר בין $ 0.00276668 (נמוך) ל $ 0.00286468 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01720448, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00211363.

ביצועים לטווח קצר, FLAZE נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flaze Coin (FLAZE) מידע שוק

שווי שוק $ 54.24K$ 54.24K $ 54.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.24K$ 54.24K $ 54.24K אספקת מחזור 19.27M 19.27M 19.27M אספקה כוללת 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

שווי השוק הנוכחי של Flaze Coin הוא $ 54.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAZE הוא 19.27M, עם היצע כולל של 19265572.042045552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.24K.