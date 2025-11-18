Flash Liquidity Token מחיר היום

מחיר Flash Liquidity Token (FLP.1) בזמן אמת היום הוא $ 1.23, עם שינוי של 3.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLP.1 ל USD הוא $ 1.23 לכל FLP.1.

Flash Liquidity Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,058,013, עם היצע במחזור של 3.29M FLP.1. ב‑24 השעות האחרונות, FLP.1 סחר בין $ 1.21 (נמוך) ל $ 1.29 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.58, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.18.

ביצועים לטווח קצר, FLP.1 נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -8.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flash Liquidity Token (FLP.1) מידע שוק

שווי שוק $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M אספקת מחזור 3.29M 3.29M 3.29M אספקה כוללת 3,292,098.067412 3,292,098.067412 3,292,098.067412

